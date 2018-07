Empresa israelense desenvolveu aplicativo que permite acessar Facebook de dentro do Google+

JERUSALÉM – Uma empresa israelense desenvolveu um aplicativo que permite a usuários do recém lançado Google+ também ver o feed de notícias do líder, dentre as redes sociais, Facebook.

Chamado “Google+Facebook“, o aplicativo foi desenvolvido na semana passada pela empresa Crossrider, a qual tem como principal negócio o desenvolvimento extensões para browsers, e já possui 100 mil downloads, de acordo com Koby Menachemi, o cofundador e CEO da empresa.

“É algo que criamos em menos de um dia”, Menachemi disse à Reuters. “O produto não é perfeito, ainda que você possa ver o feed e atualizar seu status”, enquanto o usuário ainda está usando o Google+.

Após uma série de fracassos, o Google está apostando que o Google+, que já tem mais de 10 milhões de usuários, irá competir diretamente com o Facebook, que tem cerca de 750 milhões.

Embora seja preferível uma simples exportação dos amigos, fotos e outras informações pessoais alocadas no Facebook para o Google+, essa é uma ação que viola os termos de serviço do Facebook.

O aplicativo gratuito da Crossrider adiciona uma janela no Google+, onde o usuário pode ver as páginas do seu Facebook. “É um site dentro de um site”, diz Menachemi, que acrescenta que a empresa espera fazer melhoras. “Se usuários querem uma ferramenta para postar em ambas redes, nós faremos. Se eles querem comentar pela janela do Facebook [no Google+], nós faremos”.

Ele afirma que a popularidade do Google+Facebook superou as expectativas. “Nós não fizemos nenhuma conferência com a imprensa. Foi apenas um tweet e um post no Facebook e as pessoas acolheram”, conta Menachemi.

Ainda assim, há alguns comentários no site da Crossrider dizendo que o aplicativo estaria contaminado com algum tipo de “malware” – software malicioso.

Menachemi nega que o Google+Facebook seja um malware, mas não planeja deletar os comentários negativos do seu site.

O dono do app, diretor de tecnologia no site de notícias e análises financeiras Seeking Alpha, fundou o Crossrider um ano atrás com Shmueli Ahdut – o desenvolvedor do Google+Facebook.

/ Steven Scheer (Reuters)