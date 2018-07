Vem aí mais um serviço que quer surfar na onda da geolocalização via GPS do celular, como Foursquare, Gowalla e Google Latitude. O Face2face, lançado nesta quinta-feira, 8, promete se integrar às redes sociais do usuário para detectar se algum de seus amigos em qualquer uma delas está por perto.

—-

A diferença é que o Face2face promete um pouco mais de discrição: a ideia não é dizer exatamente onde você está, mas mostrar a área em que você se encontra e ligar essa informação aos seus contatos que possam estar no mesmo lugar.

O foco do Face2face, desenvolvido pela Proximate Global, será os smartphones. Foram lançados aplicativos para iPhone, Android e Blackberry, e em Java, para celulares que rodem a tecnologia, todos gratuitos e já disponíveis para download no site oficial. O software para celulares é ums espécie de cliente de Twitter e Facebook integrado com geolocalização: você pode visualizar os tweets e status updates dos seus amigos e também filtrar as informações de quem está mais perto e mandar mensagens instantâneas para seus contatos próximos.

O Face2face não tem interface pela web, como o Foursquare ou o Gowalla: só é possível usar o serviço pelo celular.