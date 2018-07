O governo chinês confirmou na segunda-feira, 16, que, depois de muito brigar com o Google, criará a sua própria ferramenta de buscas. O projeto seria realizado pelas empresas China Mobile e Xinhua News Agency, ambas estatais.

Tudo indica que a ideia nasceu por conta da polêmica que os políticos chineses se envolveram com o Google. A empresa chegou a anunciar que interromperia suas ações no país por causa da atuação dos governantes chineses, que queriam censurar os resultados das buscas e ameaçavam não renovar a licença do site. Em março, no ápice da crise, o Google começou a redirecionar automaticamente os visitantes do seu site chinês para a sua página de Hong Kong, que exibia os resultados sem censura.

O verdadeiro prejudicado, no entanto, pode ser o buscador privado Baidu, que domina 70% do tráfego por lá. O Google tem só 24%. Em junho deste ano, o governo fez sua primeira investida na área com o lançamento

beta do Goso, um buscador criado pelo jornal oficial do Partido Comunista, que não ofereceu nenhum perigo aos dois líderes. Já o novo projeto, bem mais ambicioso, pode sim incomodar.

Ainda não há data para o lançamento do site.