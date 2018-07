Você sabe quem foi César Guerra-Peixe? Definido por Gilberto Freyre como um “sulista nordestinizado”, Guerra-Peixe foi um dos maiores maestros e compositores do País.

Nascido em 1914, o fluminense de Petrópolis aprendeu a tocar piano, violão, bandolim e violino antes dos dez anos de idade. Estudioso da música erudita, estremeceu quando foi ao Recife e conheceu os maracatus, cocos e frevos – desde então, passou a estudar ritmos regionais e a compor obras universais baseadas na sonoridade nordestina.

Guerra-Peixe desenvolveu também um conhecido método de aprendizagem de violino e produziu e arranjou grandes discos da música brasileira – “Afro Sambas”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, foi um deles. Iluminou? Se para você César Guerra-Peixe continua desconhecido, vem aqui.

O Projeto Guerra-Peixe acabou entrar no ar. No site, dá para conhecer a vida e a obra do maestro, pesquisar nos estudos sobre música brasileira, passear por alguns sons e baixar 80 partituras.

Ouça algumas músicas:

Allegretto moderato (Galope) 0:56′

DE VIOLA E RABECA (Mourão) 2:22′

Vai lá: www.guerrapeixe.com