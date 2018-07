Na virada do ano, tem gente que promete emagrecer ou parar com o cigarro. Já o músico João Brasil jurou que, do primeiro dia de janeiro de 2010 até o último dia de dezembro, faria um mashup por dia, em um projeto que chamou de 365 mashups. “A ideia surgiu três dias antes do Ano Novo, na mesa de jantar, conversando com a minha mulher. Ela me sugeriu brincando e eu levei a sério”, explica. Desde então, o carioca já fundiu M.I.A com Timbalada, Black Eyed Peas com Moacir Santos e Jay-Z com Luiz Caldas (o que lhe rendeu um improvável elogio no Twitter do mestre da lambada).

M.I.A vs. Timbalada – O mashup de hoje

Em 2008, lançou Big Forbidden Dance, seu disco dedicado apenas ao mashup (disponível aqui), em que ia de ‘Besame Mucho’ a Grandmaster Flash em alguns segundos. Já nos últimos tempos, segundo ele mesmo, anda “em uma fase bem Brasil”, pegando trechos de bandas como Calypso e Kaoma (aquela do ‘Chorando se foi’).

Nas suas mãos, Cansei de Ser Sexy e NASA ganharam suas “versões tropicais”. “Sempre tento misturar universos diferentes. Estou numa fase bem Brasil, mas não gosto de radicalismo. Acho que tem que ter de tudo. Juntar o mundo, mesmo”, diz ao Link.

Essas experimentações devem continuar no seu novo projeto, que por enquanto manteve a regularidade que promete. Sua intenção com a blog é manter “um diário de colagens musicais, um espaço para testes e experimentações”, que podem depois se consolidar no seu repertório. “Vou fazer de tudo nesse projeto, impossível ficar amarrado numa forma só. Vou do brega ao chique, do cabeça ao popular”.