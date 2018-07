Ser fã não é uma tarefa fácil. Dedicar tempo a um ator que não sabe que você existe, ou torcer pelo final feliz de um casal que só existe na ficção pode parecer coisa de maluco, mas exige bastante tempo livre, muito amor no coração e um desprendimento social: não dá para se importar com o que os outros vão achar do seu fanatismo. Afinal, a gente não manda no coração. E fanatismo é uma espécie de amor, tão irracional quanto qualquer outro.

É dos desabafos de fãs que vive o blog FandomSecrets. Fandom é a palavra em inglês para o grupo de pessoas que cultua determinada obra, e as criações derivadas delas: fanfiction, vídeos, fotomontagens. Os fandoms ganharam muita força com a internet.

No blog, são postadas imagens com textos engraçados sobre como fãs se sentem esquisitos por serem obcecados com um casal que faz parte de uma história ficcional, confissões vergonhosas sobre filmes e livros, reclamações do tipo “eu sou fã, mas não pertenço a esse grupo de pessoas esquisitas” e coisas do gênero. Porque fã também tem sentimentos.