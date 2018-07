O forte movimento de consumidores no final de semana após o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, impulsionou as vendas de videogames em 8% em novembro, que apurou o melhor resultado para o período. Ainda assim, as vendas devem fechar o ano estáveis, segundo o grupo de pesquisas NPD.

No mês passado, foram comercializados US$ 2,99 bilhões em consoles da Microsoft, Nintendo e Sony, e jogos de fabricantes como Electronic Arts e Activision Blizzard.

O resultado representou um aumento de 8% em relação ao mesmo mês de 2009 e foi recorde para novembro, superando o volume apurado em igual período de 2008 em cerca de US$ 30 milhões, segundo o NPD.

O mercado de games, contudo, acumula queda de 5% no ano até novembro, comparado a igual intervalo de 2009.

Apesar do bom desempenho no mês passado, o grupo de pesquisas afirmou que as vendas no fechado do ano devem ficar entre US$ 18,8 bilhões e US$ 19,6 bilhões, o que representaria um resultado estável ante o ano anterior.

O Xbox, da Microsoft, foi o console mais vendido em novembro, totalizando 1,37 milhão de unidades comercializadas. A Microsoft disse estar no caminho para atingir a meta de 5 milhões de unidades vendidas até o final do ano.

