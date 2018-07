Com a ideia de mapear o valor do metro quadrado na cidade, a startup Urbanizo recebeu investimento de cerca de R$ 1 milhão

Por Nayara Fraga

Atualização: O site do Urbanizo está fora do ar nesta quinta-feira, 21. Houve um problema na hora de colocar a nova versão da página no ar, segundo a startup.

SÃO PAULO – Dois anos atrás, Marcos Roberto formou com os amigos um grupo para investir em imóveis em Brasília. Eles queriam aproveitar o momento de extrema valorização no mercado, juntando o dinheiro que cada um tinha reservado, para garantir bens no futuro. Na busca pelo imóvel, veio a dificuldade e — o melhor — uma ideia: uma maneira eficaz de calcular o metro quadrado de cada região, cada rua.

A startup de Marcos Roberto e André Teixeira recebeu um investimento de cerca de R$ 1 milhão do Buscapé. FOTO: Divulgação

Marcos conta que ficava nas mãos dos corretores e das imobiliárias para saber se o preço do imóvel era compatível com a região pesquisada e para descobrir de quanto havia sido a valorização. O único site do ramo imobiliário de sua cidade não fornecia informações suficientes.

Foi aí que ele começou, em paralelo ao desenvolvimento de softwares sob demanda para o governo (numa empresa da qual é sócio até hoje), a desenvolver o Urbanizo nas horas livres. “Como sempre fui muito ligado a essa área de inovação e tecnologia, pensei: poxa, não dá para calcular o metro quadrado de um jeito fácil? De que forma obter estatísticas reais e atualizadas de valores de imóveis?”

Passando noites em claro

Junto com o sócio André Teixeira, durante um ano e meio, todos os dias, Marcos programava horas a fio. “Ficávamos trabalhando até 5 horas da manhã para acordar às 8h no dia seguinte”, conta. Tudo para construir com firmeza a base tecnológica do atual site do Urbanizo. “Foi muita programação.” Ele, hoje com 27 anos, se formou em Ciência da Computação na Universidade de Brasília. O sócio, 28, tem a mesma formação pela Uniceub.

O site, que estreia nova versão nesta semana, informa ao usuário o valor do metro quadrado por região e rua – por enquanto, apenas para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Há ainda um mapa de calor que, sobreposto ao mapa normal, indica com manchas vermelhas as regiões mais caras e com verde-claro, as mais baratas.

Para chegar a essa tecnologia, os jovens criaram um software baseado na linguagem Java para varrer anúncios de imóveis na internet. O robô os capta de qualquer site e os conecta a mapas aproveitados do Google Maps. Há hoje quase 2 milhões de anúncios na base do Urbanizo. “É um trabalho de big data, de extrair informações de uma base enorme de dados”, diz Marcos. Isso permite, segundo ele, descobrir o valor do metro quadrado com uma precisão muito grande.

O Buscapé, que promove desde 2011 um programa de investimento em startups (Sua Ideia Vale Um Milhão), percebeu o potencial dos jovens. Selecionou a startup na primeira edição do projeto, investiu em torno de R$ 1 milhão e hoje é sócio majoritório da pequena empresa. As outras startups escolhidas no concurso são Resolva.me, MeuCarrinho e a Hotmart.

Capital

Os próximos passos do Urbanizo são um aplicativo para smartphone e a indicação do metro quadrado conforme os valores dos aluguéis. Outra novidade que a startup deve apresentar é a possibilidade de administrar a carteira imobiliária de quem investe em imóveis. Será uma ajuda, com um valor a ser cobrado, para aqueles investidores que não conseguem acompanhar a evolução do próprio patrimônio imobiliário.

O dinheiro da startup também deve surgir, segundo Marcos, com a venda de publicidade no site e com serviços prestados a imobiliárias. Ele acredita haver muitas formas de gerar receita com o negócio e diz que a base do Urbanizo permanecerá gratuita.

Marcos e André estão passando uma temporada de três meses de imersão no Buscapé. Em pouco tempo, eles voltam para Brasília, já que o negócio online não exige presença física em São Paulo.

Lá, Marcos vai reencontrar quem antes duvidava de seu sucesso e achava loucura alguém não querer seguir uma carreira no serviço público. “Muita gente chegou a falar: ‘ah, isso aí vai dar muito trabalho, não vai dar em nada”, conta. Mas ele recebeu como provocação. Diante de um mercado com informações tão fechadas, pensou bem: “Como assim isso (mercado fechado) acontecer no momento em que temos internet e informação livres?”

O grosso do trabalho hoje fica com Marcos e André. Mas eles devem contratar novos funcionários, entre os quais um estatístico, em breve.

Pensou em criar uma startup? A Urbanizo dá três dicas:

- Compartilhe suas ideias. É comum ver gente com medo de revelar uma ideia para outras pessoas, temendo que ela seja roubada. Isso está errado! Tem de compartilhar e trocar conhecimentos.

- Veja se as pessoas têm aquele problema identificado por você. Não é preciso ter o produto pronto para fazer isso. Um anúncio no Google ou no Facebook já sinalizaria o possível interesse que o público tem no serviço ou produto que você deseja oferecer. Se as pessoas clicarem, é porque houve interesse. Há vários cupons de desconto de anúncio nesses dois sites.

- Tenha em mente que você dificilmente vai ganhar dinheiro no início.