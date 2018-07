O Galaxy Tab (à esq.) sendo comparado a um iPad FOTO: Gero Breloer/AP

A fabricante sul-coreana Samsung anunciou que já vendeu mais de um milhão de unidades do seu tablet, o Galaxy Tab, apenas dois meses depois do lançamento nos Estados Unidos.

—-

Dois meses depois de lançar o iPad, a Apple já tinha vendido o dobro disso, mas, na época, não havia concorrência com o lançamento. O tablet parece ser o primeiro competidor Android à altura.

Há duas semanas, a companhia havia anunciado a venda de mais de 600 mil unidades e que provavelmente chegaria a um milhão no final do ano. Com a previsão cumprida antes do tempo, agora a aposta é que 2010 feche com mais de 1,5 milhões de unidades.

O Galaxy S, o smartphone atrelado à mesma linha do tablet, também tem se provado um aparelho Android muito procurado, com mais de 3 milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos.