Fabricante do BlackBerry está crescendo em mercados fora dos Estados Unidos, onde vem perdendo espaço para iPhone e aparelhos Android

TORONTO – A Research In Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, afirmou nesta quinta-feira, 7, que já somou mais de um milhão de assinantes na Europa, no Oriente Médio e na África em menos de três semanas.

A empresa enfrenta forte concorrência do iPhone, da Apple, e dos aparelhos que utilizam o sistema operacional Android, do Google, especialmente nos Estados Unidos, onde a companhia vem sistematicamente perdendo espaço há meses.

A RIM cobra dos operadores de celular uma quantia mensal para que os usuários do BlackBerry acessem sua própria infraestrutura, que comprime e criptografa a informação antes de enviá-la para os outros aparelhos. Os ganhos com o serviço permitem que a RIM tenha a segunda maior margem de lucro da indústria, ficando atrás somente da Apple.

A fabricante conseguiu mais de 5 milhões de novos assinantes em todo o mundo em três meses, até o final de novembro, alcançando um total de 55 milhões de usuários. As ações da empresa na Nasdaq subiram 3% durante a tarde desta quinta. Desde o começo do ano, as ações perderam metade de seu valor.

/ Alastair Sharp (REUTERS)