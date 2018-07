Site reúne sons que foram ‘extintos’ com o avanço tecnológico , como da conexão discada e do Gameboy

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Se lembra dos sons que eram feitos quando você acessava sua conexão discada? E o som do braço da vitrola para encostar no vinil? E o barulhinho do Tamagotchi, Gameboy e Asteroids?

—-

Pode ser que você ainda lembre de um ou outro, mas o fato é que a maior parte dos sons de equipamentos somem da memória coletiva com o passar dos anos.

O vício pelos sons de máquinas e a ideia de que um dia vários sons poderiam desaparecer, motivaram Brendan Chilcutt a montar um museu online de sons.

Chilcutt quer levar o projeto até 2015. “Se você não entende a minha paixão e importância do meu trabalho, você provavelmente nunca entenderá . Mas se entende, então você veio ao lugar certo”, diz.

Visite: http://savethesounds.info/