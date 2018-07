O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira: em 2017, gerou mais de 93 mil empregos no País. Somos o maior exportador global de alimentos – com um superávit de US$ 71 bilhões registrado em 2016 na balança comercial mundial. Essa posição de liderança foi construída ao longo de décadas de desenvolvimento da agropecuária tropical.

As próximas décadas trazem perspectivas favoráveis ao agronegócio brasileiro, em função do aumento na demandas interna e externa por alimentos. Segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050, a população mundial chegará a cerca de 9,6 bilhões de habitantes e, para atendê-la, o setor agrícola terá de aumentar a produção global de alimentos em cerca de 70%.

Trata-se de um desafio que a transformação digital – em curso em vários setores da economia global – poderá ajudar a vencer também no agronegócio. A internet das coisas – apelido dado à revolução que vai conectar todos os objetos à nossa volta – apresenta-se como uma ferramenta essencial para os produtores rurais aproveitarem ao máximo os recursos disponíveis e reduzirem custos operacionais.

A partir de uma série de dispositivos conectados que vão coletar, armazenar e processar grandes conjuntos de dados, novas aplicações se tornarão realidade: gestão automatizada de pragas e da aplicação de insumos, manejo inteligente de plantio e colheita, predição de microclima e antecipação de falhas são algumas delas.

Existem, entretanto, diversos gargalos no País para a adoção de novas tecnologias no campo. Uma barreira crítica está na infraestrutura de telecomunicações, incipiente nas áreas rurais e remotas do Brasil. Isso dificulta a oferta de conectividade em larga escala nessas regiões. As redes móveis públicas, por exemplo, estão concentradas majoritariamente em áreas urbanas e ao longo de grandes rodovias. Por isso, são poucas as opções de acesso disponíveis para as vastas áreas de plantio, com níveis de cobertura e desempenho adequados e custos viáveis.

Algumas iniciativas vêm sendo adotadas no País nos últimos anos para resolver esse problema. Entre elas, destacam-se o licenciamento das faixas de frequência de 450 MHz e 700 MHz – que propiciam cobertura móvel mais ampla – para as grandes operadoras de telecomunicações e o lançamento do satélite nacional SGDC (Sistema Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas) da Telebrás, que promete levar banda larga a áreas remotas. Vale mencionar a recente implantação da rede 4G privada e adaptada para a faixa de 250 MHz, desenvolvida pelo CPqD com apoio do BNDES, que está levando banda larga com ampla cobertura, viabilizando o uso de internet das coisas na usina São Martinho, referência no setor sucroalcooleiro.

Olhando para o futuro, as oportunidades são promissoras, com a chegada das redes 5G e os avanços nas áreas de inteligência artificial. Muitas inovações, como carros autônomos e sensores inteligentes, se tornarão realidade na próxima década. Esse movimento começa a ser explorado pelos empreendedores brasileiros, como demonstra o expressivo crescimento das startups focadas no agronegócio. Sem dúvida, elas representam um vetor de inovação estratégico para o País, que deve ser incentivado.

Com esse cenário à frente, o Brasil tem excelentes chances de ampliar seu protagonismo global no agronegócio, evoluindo do atual status de “celeiro” para o de “locomotiva” do mundo nesse setor.

*É GERENTE DE ESTRATÉGIA DE AGRONEGÓCIO INTELIGENTE DO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM

TELECOMUNICAÇÕES (CPQD)