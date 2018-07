O dia 11 de setembro do ano que vem marca uma década do atentado terrorista às torres do World Trade Center, em plena Nova York. Espera-se que até lá estejam prontos o memorial dedicado às vítimas e o parque que irá ficar em seu entorno.

Mas enquanto esse dia não chega, dá para ter uma ideia de como será o Memorial graças à versão 3D criada pelo Google. O Memorial virtual já pode ser visitado através do Google Earth.

“Com a versão 3D do Memorial, as pessoas poderão ter uma prévia de como ficará a área onde o World Trade Center estava e mais, da paisagem de Nova York como um todo”, explicou Michael Bloomberg, prefeito da cidade, ao anunciar a nova ferramenta do Google Earth.

Toda a estrutura de aço do Memorial já está pronta e 85% do concreto também já foi posto. Agora, a One World Trade Center, torre de 541 metros que irá substituir os prédios derrubados no ataque terrorista, só deve ficar pronto em 2013. A nova construção irá tomar do Empire State Building, que tem 443 metros contando a antena, o lugar de prédio mais alto de Nova York.

Prévia. No Google Earth é possível ver como será o Memorial e o parque no entorno, além da torre que deve ficar pronta em 2013 e será a mais alta de Nova York (Fotos:divulgação)