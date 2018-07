O Google está planejando renovar seu popular site de vídeos, o YouTube, para convertê-lo em uma plataforma televisiva online com programação própria, segundo uma reportagem do Wall Street Journal publicada nesta quinta, 7.

A intenção do Google é criar 20 canais de conteúdo exclusivo com qualidade profissional por meio de seu site, divididos em categorias como arte e esportes, que tenham várias horas de programação semanal. O objetivo, segundo o jornal, é criar uma audiência estável e vender espaço publicitário.

De acordo com fontes do jornal norte-americano, os diretores do YouTube querem que as pessoas criem o hábito de assistir vídeos na web da mesma forma que fazem na televisão.

A reforma do portal de vídeos vem junto de um investimento de US$ 100 milhões para a produção de conteúdo de baixo custo desenvolvidos especificamente para o YouTube.

A decisão do Google ocorre em um momento em que os serviços de vídeos por streaming (sem download) pela internet crescem com força e estão transformando a maneira que os espectadores acompanham seus programas de TV favoritos.

Sites como o Netflix, que oferece acesso a um amplo arquivo de conteúdo de TV por uma assinatura barata nos EUA, além da Amazon e do Hulu, são exemplos de modelos de negócios que tiveram sucesso ao levar o conceito de televisão para a internet e consegue concorrer com os tradicionais canais de TV à cabo e via satélite.

/ EFE