Um Palm Pre GSM a caminho?

É muita especulação, mas sugiram mais imagens e um vídeo de um suposta versão GSM do Palm Pre em um site do Vietnã . O smartphone da Palm, lançado mês passado nos Estados Unidos, por enquanto só funciona em redes CDMA o que inviabiliza a venda em praticamente qualquer outro lugar, principalmente em mercados fortes, como a Europa e Ásia, além da América Latina. Quase 90% de todas as linhas de celular do mundo são GSM.

30/06/2009 | 15h54

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo