Dormir por seis noites em uma barraca, ainda que dentro de um pavilhão coberto, de chão de concreto, não é uma experiência das mais confortáveis. Mas esse ano uma barraca mais luxuosa vai se destacar das azuis que vão forrar a área dos campuseiros no Centro de Exposições Imigrantes.

Além de ser ecologicamente correta – a madeira é certificada -, a barraca tem frigobar cheio de quitutes, tela de LCD de 32 polegadas e uma caminha que vai fazer inveja a todo mundo que estiver dormindo no chão. Some a isso a régua com quatro tomadas e o campuseiro não precisará sair do quarto, se não quiser. É claro que, nesse caso, perde-se boa parte da diversão que há em acampar na #CParty. Mas é sempre bom ter a opção.

A má notícia é que barraca cinco estrelas faz parte de uma ação para divulgar uma loja virtual de móveis e não está à venda ou disponível para locação. A boa é que qualquer um pode concorrer a uma ‘diária’ (serão seis), campuseiros ou não – basta seguir o perfil @moveldemadeira no Twitter e ser o primeiro à responder as perguntas no perfil, cujas respostas estarão em algum lugar do site Meu Móvel de Madeira.