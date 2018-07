Desenvolve projetos em plataformas digitais? Cria novas formas de tecnologias audiovisuais? A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura quer conhecer você – e pode oferecer até R$ 850 mil para financiar o seu projeto.

O Programa Laboratórios de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Audiovisuais (XPTA.LAB) está com as inscrições abertas até o dia 13 de outubro.

Segundo disse ao Link o coordenador-executivo Francisco César Filho, a organização espera receber tanto projetos em plataformas conhecidas (como games, consoles, aplicativos para tv) quanto propostas “surpreendentes e inovadoras”.

“Esse aspecto é o mais estimulante do projeto, pois estamos tratando de uma área em constante transformação e extremamente fluida”, disse Francisco César Filho. Segundo ele, não há nenhuma premiação parecida no mundo.

“Os programas já realizados em outros países pesquisados não se mostraram pertinentes à realidade brasileira”, explica. O XPTA.LAB foi desenvolvido a partir de sugestões “da própria cena brasileira de arte e tecnologia”. “A ousadia e o risco assim são maiores, claro – mas, certamente, o programa atenderá mais adequadamente à realidade do nosso País”, diz.

A escolha dos projetos, segundo César Filho, será baseada em seis critérios principais: criatividade do projeto; inovação tecnológica; inovação estética e de linguagem; capacidade de absorção do projeto pelo mercado; capacidade do proponente de ser um centro difusor de conhecimento; e viabilidade de realização do projeto nos termos do edital.

Serão selecionados quatro projetos de excelência. Cada um deles receberá R$ 850 mil. Os projetos selecionados deverão ser licenciados em Creative Commons, e os softwares deverão ser livres.

Para saber mais, acesse: www.culturadigital.br/xpta