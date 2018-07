Um novo aplicativo permite que amigos do Facebook se falem de graça pelo celular. O Vonage Mobile é gratuito para download e está disponível para iPhone, iPod Touch, iPad e aparelhos com Android. Com ele, os usuários podem ligar para o celular de seus amigos do Facebook — que também devem ter baixado o aplicativo — sem pagar pela ligação ou tarifas de DDD e DDI.

Por usar a tecnologia VoIP (Voz sobre o Protocolo de Internet), o Vonage Mobile não requer que você compartilhe o número de celular com o Facebook ou precise anotar o número de seus amigos. O aplicativo funciona em qualquer lugar do mundo em que haja um conexão Wi-Fi, 3G ou 4G. Assim que ele é baixado, importa sua lista de amigos do Facebook e permite que você convide os que ainda não não baixaram o app diretamente pela rede social.

A questão que se levanta é: em uma rede social onde a maioria dos mais de meio bilhão de usuários costuma aceitar estranhos como amigos, seria realmente positivo que todos da sua lista pudessem te ligar? Por enquanto, não há como bloquear pessoas de quem você não gostaria de receber uma ligação no celular. Mas Michael Tempora, vice-presidente de gerência de programação da Vonage, lembra: “todo consumidor tem a possibilidade de atender ou não a uma ligação que está recebendo”.

Os interessados também devem ficar atentos ao tamanho pacote de dados que possuem: uma ligação telefônica usando o aplicativo usa aproximadamente 250 kilobytes por minuto.

O vídeo abaixo explica o funcionamento do aplicativo: