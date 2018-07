Segundo a Bloomberg, a empresa está desenvolvendo um aparelho para competir com iPhones e Androids

SÃO FRANCISCO – Segundo a Bloomberg, a Amazon está desenvolvendo um smartphone para competir com iPhones e Androids. E a chinesa Foxconn estaria trabalhando em parceria com a empresa para desenvolver os aparelhos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Pensando em sua estratégia na área de aparelhos móveis e já antecipando processos judiciais sobre violações de patentes, a Amazon está negociando a compra de patentes de tecnologias wireless, informou também a agência de notícias.

Se a ideia da empresa é focar na receita vinda da venda de conteúdos digitais (livros, músicas e filmes), um smartphone próprio daria a ela novas oportunidades no mercado de aparelhos mais baratos – junto com o tablet Kindle Fire, vendido por US$ 199. Além disso, a colocaria em um mercado crescente que ainda não deu sinais de saturamento: de acordo com a IDC, produtores como a Samsung e a Apple enviaram 398,4 milhões de smartphones para o mercado no primeiro trimestre deste ano.

A Bloomberg não informa em que pé está o desenvolvimento do celular e nem dá detalhes do projeto. No entanto, pode-se especular que um smartphone da Amazon rode Android, como seu tablet, e tenha um sistema de mapas em 3D – na segunda-feira, a Amazon anunciou a compra da startup UpNext, que trabalha com mapeamento em três dimensões.

/ com agências