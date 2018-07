Em vez do XO-2, que não foi viável financeiramente, o coordenador do projeto, Nicholas Negroponte, afirmou que a OLPC está desenvolvendo um tablet, o 3.0, que deverá custar “menos de US$ 1 por criança por semana para comprar, manter e ligar a máquina”, como afirmou ao jornal Xconomy.

“O 3.0 tem uma único lado e é inteiro de plástico. É inquebrável, impermeável. Tem 1/4 de polegada de espessura, consumo de 1W, e estará pronto em 2012, ao preço de US$75″, revelou o presidente da OLPC. Será que esse modelo decola?

