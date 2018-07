Viciado em Gmail? Esse gadget de US$ 20 pode ser perfeito para você: um teclado com todos os atalhos do serviço de e-mail do Google.

Os 19 botões do Gboard fazem com que seja possível criar um e-mail, procurar, responder, responder a todos, deletar, selecionar, voltar à caixa de entrada, entre outras tarefas, com apenas um toque.

Testado – e aprovado – pelo Mashable, o acessório USB funciona em PCs e MACs. Embora o Gmail já funcione bem com os teclados comuns, o Gboard pode ser legal para aqueles que nunca se lembram dos comandos dos atalhos, ou para quem tem várias contas com configurações diferentes.