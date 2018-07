No Brasil, estudo feito pelo Comitê Gestor da Internet mostra que 33% das empresas têm conexão menor que 1 Mbps

SÃO PAULO – Estudo mostra que 99% das empresas brasileiras possuem computador e 98% têm acesso à internet. Os dados presentes na edição de 2011 da TIC Empresas, pesquisa anual feita pelo centro de estudos do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), evidencia a conclusão de um processo de informatização das pequenas, médias e grande empresas, mas com um porém: 33% delas ainda têm conexão abaixo de 1 Mbps.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

Comparando os dados com 2009, o crescimento sobre uso de computadores pelas corporações foi de dois pontos percentuais (de 97% para 99%); já o de acesso à internet foi maior: antes era 93% (agora são 98%).

Proporcionalmente, o quesito velocidade (download) também teve um crescimento muito evidente. Até 2009, empresas com conexão até 2 Mbps totalizavam cerca de 60%, e apenas 16% passavam disso (o restante não sabia informar). Hoje são 33% com menos de 1 Mbps e 23% com mais de 10 Mbps.

Além disso, 60% das empresas já possuem página na internet e 30% planeja fazer o mesmo até o próximo ano.

A pesquisa foi feita com 5.600 empresas com 10 ou mais funcionários.

Para ver a pesquisa na íntegra, clique aqui.