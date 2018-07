Que tal uma camiseta com uma estampa de guitarra que toca de verdade?

Fabricada pela ThinkGeek, ela não vem com músicas pré-gravadas, mas botões que funcionam como cordas de uma guitarra de verdade simplificada. Segundo o fabricante, dá para tocar vários clássicos do rock com pouca prática. Os sons foram gravados direto de uma guitarra de verdade.

Na hora de lavar, é só tirar os componentes eletrônicos. A camiseta vem acompanhada de um amplificador, que fica preso na cintura e precisa de quatro pilhas AAA para funcionar.

A mesma fabricante já tinha lançado a camiseta de bateria, que também funciona com o mesmo sistema. É só juntar um baixo e a banda fica completa:

As camisetas custam US$ 29 e podem ser compradas aqui.