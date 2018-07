O potencial jornalístico do Twitter começou a ser notado com a crise política no Irã. Enquanto os meios de comunicação eram alvo de censura pelo governo do país, pessoas comuns noticiavam excessos da repressão policial aos manifestantes no serviço na rede social, popularizando a hashtag #IranElection.

É justamente na união de opiniões que o sistema de busca em tempo real do Twitter propicia que está o seu grande potencial como fornecedor de notícias, como explica esse tutorial da CommonCraft:

