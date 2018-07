Junte em uma sala o dono dos gatos da rede I Can Haz Cheezburger, os autores das bombas calóricas do This Is Why You’re Fat, a mente fértil que criou a série Chad Vader (o gerente de supermercado que se veste como Darth Vader) e outras dezenas de pessoas envolvidas na criação de memes online. Eis o ROFLCon, que aconteceu no MIT, nos EUA, sexta e sábado passados. Organizado por fãs do humor da web, o evento apresentou painéis para discutir as principais correntes meméticas e virais do ano. O ROFLCon teve sua primeira edição em 2008 e seu criador, Tim Hwang, falou com o Link sobre o objetivo da convenção: “Celebrar e pensar sobre a cultura digital e a fama na internet”. Veja alguns painéis legais do evento.

Leia a íntegra da entrevista com Tim Hwang aqui

Three Wolf Moon rising

As vendas de uma camiseta aumentaram 2.300% depois de uma resenha engraçada. Os responsáveis pela camisa e um estudioso do MemeFactory falaram da Three Wolf Moon T-Shirt.

Good, Bad and Akward

Sabe aqueles memes que de tão esquisitos, ficam engraçados? O Keyboard Cat entra aqui. Seu dono, o pessoal do Regretsy e os blogueiros do Akward Family Photos comandaram o painel.

Pop Culture x Web Culture

Tirinhas como o Garfield Minus Garfield (que exclui o gato laranja da história) e o maluco autor dos roteiros Chad Vader discutiram como as duas culturas – a pop e a digital – estão se cruzando.