Corredores da área de saúde da feira são decorados com peças que recriam o funcionamento do corpo humano

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER – No espaço dedicado ao setor de saúde, na CeBIT Gov, em Hannover, a organização da feira de tecnologia disponibilizou um coração e um cérebro gigantes, nos quais é possível entrar dentro dos órgãos e ver como eles funcionam.

Caminhada por dentro de cérebro é possível em um dos pavilhões da CeBIT. FOTO: RENATA MIRANDA/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No coração, escuta-se o sangue correndo e sendo bombeado, enquanto o chão e as paredes tremem com os batimentos cardíacos. Já no cérebro, luzes pequenas piscando ilustram as sinapses feitas pelo órgão.

A atração nada tem a ver com a tecnologia, mas foi alugada pela feira para decorar o pavilhão onde soluções para o setor de saúde são discutidas diariamente.

A empresa responsável pelos órgãos gigantes explica que os modelos têm como objetivo oferecer informação médica de uma maneira inovadora, ajudando pacientes a entenderem de uma maneira mais didática doenças comuns que afetam o corpo humano.

+ Veja o que já foi publicado sobre a CeBIT

—-

Leia mais:

• Realidade aumentada é destaque na CeBIT

• CeBIT tem competição de games

• CeBIT destaca tecnologia brasileira

• ‘Já estamos vendo a ficção científica virar realidade’

• Dilma Rousseff discursa na CeBIT