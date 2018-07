Marcelo Marques, responsável pela HackerTeen, se preocupa em deixar isso claro. O projeto é um instituto educacional para jovens curiosos de 14 a 19 anos que querem se tornar hackers e conseguir emprego na área de T.I. Com o conceito de Edutainment, palavra que mescla os termos education (educação) e entertainment (entretenimento), Marcelo faz questão de incluir na grade do curso, ao lado das aulas técnicas, as lições que debatem questões éticas e morais que o futuro hacker pode vir a encontrar no dia-a-dia. Os códigos de ética discutidos nas aulas podem ser acessados no site, e estão sob licença Creative Commons.

O site do HackerTeen explica que o termo hacker começou a ganhar conotação pejorativa quando as grandes corporações de T.I., assustadas com os programadores que abriam seus códigos, começaram a dar entrevistas para os jornais chamando programadores criminosos de hackers.

“Todo jovem quer ser um hacker. Ele tem sede de conhecimento”, pensa Marques. O perigo é quando o jovem hacker quer mostrar que é bom. “Eles querem reconhecimento e é natural na juventude. O que fazemos é conduzir essa energia que eles têm para aprenderem de forma útil o conhecimento em Internet para gerar emprego”, explica. Um dos objetivos das aulas da HackerTeen é despertar nos estudantes o espírito empreendedor de gente como Bill Gates, Steve Jobs e Linus Torvalds.

Os cursos são vários, todos por Ensino à Distância (E.A.D.) e metodologia diferente do convencional, que envolve jogos, RPG, mangá e desafios. Em 2008, a HackerTeen recebeu da Harvard Business School a classificação de “primeira e única” escola para hackers no mundo.