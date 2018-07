SÃO PAULO – Acompanhar o andamento de um projeto de lei no legislativo federal é uma necessidade para negócios em diversas áreas. Até agora, a principal maneira de fazer isso era recorrer aos sites do Senado ou da Câmara dos Deputados e usar as ferramentas de busca disponíveis.

O problema é que as casas tem sites separados e as informações não são integradas. Além disse, os sites só podem ser consultados no computador, não possuindo versões para aparelhos móveis.

O advogado Raphael Caldas, de São Paulo, resolveu atacar os dois problemas com sua ferramenta ZenLobby, que coloca a base de dados das duas casas em uma “interface única” e que pode ser acessada em celular e tablet através de aplicativo específico. “Conversando com amigos, percebi que existe uma dificuldade para acompanhar as movimentações do Congresso”, conta Caldas, que já trabalhou “nos três poderes”, mas hoje está no Judiciário.

A partir da inspiração inicial, o empresário passou cerca de um ano e meio desenvolvendo a plataforma.

A ferramenta tem uma aparência limpa e arejada, o que já a distingue da poluição visual dos sites oficiais do legislativo, que além de tudo ainda utilizam uma estética web antiquada.

Através do ZenLobby, pode-se acompanhar o andamento de projetos de lei ao longo do tempo, sua situação presente, junto com gráficos de votação que mostram o posicionamento de parlamentares. Há também uma seção com dados sobre cada parlamentar, incluindo uma parte com links para informações sobre os políticos no Google e em sites como Congresso em Foco e Às Claras, que trata de financiamento eleitoral.

O ZenLobby foi pensado para uso de empresas ou de cidadãos organizados através de uma ONG, explica Caldas. O serviço será pago, mas o empresário não revela valores, se limitando a dizer que uma mensalidade será cobrada com o valor variando conforme o caso. Atualmente, é possível se inscrever gratuitamente para um teste de 14 dias.

Um portal específico para o cidadão, deve vir mais para a frente, de acordo com o empresário, e que será “bastante diferente do ZenLobby”.

Lobby

O criador da ferramenta explicou que não poderia fornecer nomes de empresas que estariam usando a plataforma , uma vez que estas exigem em contrato o sigilo. Entre os setores que têm grande interesse em acompanhar o andamento do legislativo, de acordo com o Caldas, estaria o setor de saúde e “muitas indústrias”.

Caldas lamenta que, diferentemente dos Estados Unidos, a prática de lobby no País tenha um sentido “pejorativo”. “Ela tem que ser entendida como defesa organizada de interesses.”