NOVA YORK – O lançamento do Windows 8 é só na quinta-feira, 25, mas os efeitos de sua chegada já começam a ecoar pela indústria. A taiwanesa Asus convidou dezenas de jornalistas de todo o mundo para uma apresentação nesta terça-feira, 23, em Nova York, para apresentar a nova linha de produtos. Em todos eles – laptops, tablets, desktops e híbridos –, a mesma propulsão: o Windows 8.

“O nosso foco é trazer a melhor experiência para o consumidor”, disse o presidente da Asus, Jonney Shih, ao abrir a apresentação que teve a pirotecnia típica de lançamentos de tecnologia, mas apresentou um catálogo robusto para atender consumidores de diferentes tipos e níveis socioeconômicos. E mostrou que o Windows 8 está fazendo a indústria se movimentar.

WINDOWS 8 DITA OS LANÇAMENTOS Taichi • Laptop com duas telas; uma interna comum e uma externa touchscreen. Custará a partir de US$ 1299 nos EUA Vivobook • Linha completa de laptops com tela touchscreen. Há várias configurações, com processadores Intel i3, i5 e i7 e telas de 11”e 14”. Custará a partir de US$ 499 Vivotab Tablet com tela 10.6”. Custa a partir de US$ 599 nos EUA. No Brasil, será vendido junto com um teclado – ao se conectar, ele ganha mais sete horas de bateria Zenbook • Nova versão do ultrabook da Asus – desta vez, com tela touchscreen Transformer • Notebook que se transforma em tablet ao ser desconectado. Tem tela em alta resolução e roda Intel i7 ET2300 All-in-One PC • Desktop com tela multitouch 23”e configuração robusta.

O primeiro lançamento da Asus foi o notebook Vivobook. Compacto e com design limpo, ele seria um notebook normal com preço acessível (a partir de US$ 499) não fosse um detalhe: a tela é touchscreen. Há várias configurações disponíveis – a versão de 11.6” mais cara, com processador Intel i7, custará US$ 849 nos EUA.

Com ele nas mãos, percebe-se o cuidado no acabamento e com a experiência do usuário. O notebook é leve e confortável e a tela multitouch tem uma resposta rápida. Há versões com tela de 14″ e diferentes opções de armazenamento.

Depois, Shih apresentou o Zenbook, o ultrabook da Asus também em versão touchscreen. Ele tem o mesmo visual limpo e elegante do modelo anterior – mas, desta vez, também tem tela multitouch.

Outros modelos completam a linha: o desktop All in One ET2300 tem uma impressionante tela de 23”multitouch, em alta resolução, e uma base que permite que ele se transforme em um enorme tablet, colocado horizontalmente, ou vertical como um desktop convencional.

O tablet Vivo Pad chega em novas versões, todas com Windows 8, e tem acessórios que complementam a experiência. No Brasil, ele será vendido com um teclado que, além de transformá-lo em um laptop, garante a ele mais bateria – no total, com o dock, a bateria aguenta 16 horas. Sem ela, são nove horas de autonomia. A versão Vivo Tab RT custa a partir de US$ 599. Ela chegará ao Brasil em breve.

O outro modelo híbrido da Asus – o pioneiro Transformer Book, laptop cuja tela se desconecta do teclado e se transforma em um tablet – chega em uma nova versão com processador Intel i7 (é, segundo a Asus, o computador mais fino do mundo com este processador).

O ponto alto da apresentação, porém, foi o novo Asus Taichi, laptop com duas telas de alta resolução. Uma do lado de dentro; outra do lado de fora, sensível ao toque, que permite que o computador seja usado de diferentes maneiras. Fechado, ele se transforma em um tablet (um pouco mais grosso do que os outros, é claro). Aberto, ele pode ser usado como um notebook comum ou, ao ativar a tela externa, permite que o conteúdo seja exibido do lado de fora (o mesmo conteúdo do computador ou algo independente). A Asus propagandeia que a função pode ser especialmente útil para reuniões de trabalho, por exemplo, ou para conferências. Ele chega em diferentes versões, com processadores Intel i5 e i7, e custará a partir de US$ 1299.

“A chegada do Windows 8 nos ajuda a completar a nossa missão”, disse Jonney Shih. O novo sistema operacional de fato fez a empresa se movimentar e investir em modelos inovadores – com base, principalmente, na aposta em computadores touchscreen. A lógica dos ‘azulejos’ do Windows 8 faz muito mais sentido em uma tela sensível ao toque (e talvez pareça irritante e diferente demais em computadores comuns).

A Asus planeja lançar todos os modelos no País até o final deste ano. O primeiro a desembarcar será o Vivobook – mas ainda não há preços definidos.

Demonstração do Taichi pelo gerente de produtos da Asus no Brasil, Marcel Campos:

*A repórter viajou a convite da Asus

