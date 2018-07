Como nenhum deles ainda chegou ao Brasil, fomos conferir como é que eles funcionam. Ambos têm dimensões e peso parecido – a Samsung, porém, vangloria-se de ter criado o celular com Android mais fino do mundo. Na verdade, a diferença de tamanho é bem pequena.

O que muda mesmo são as teclas – maiores no Galaxy e um pouco menos funcionais no Hero – e os extras. O aparelho da Samsung, por exemplo, tem uma câmera razoável de 5 MP e um visor AMOLED. O HTC também tem uma câmera legal, com 5 MP, e algumas funcionalidade interessantes – por exemplo, você procura por seus contatos e pode ligar ou mandar uma mensagem pelo Facebook, por exemplo.

Vamos, então, aos preços: o Samsung Galaxy custa cerca de 600 euros e o HTC Hero sai por cerca de 500 euros.

Dá uma espiada:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/E-yWajVP8IU" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

O Link está na IFA2009, em Berlim, na Alemanha, à convite da Philips. Confira a cobertura completa aqui no blog, no Flickr e também no Twitter.