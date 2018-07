Imagine estar andando pela cidade, ver algo, pensar em como você gostaria que seus amigos estivessem vendo aquilo e poder fazer isso. É isso que o novo app da Justin.tv para iPhone possibilita. Basta pegar o iPhone, tocar no app e começar a transmissão. Com mais alguns toques você twitta e compartilha no Facebook. Quando a finalizar, o site já mostra o link do vídeo que você produziu. Parece ser realmente muito simples ter sua própria emissora de TV no bolso, olhe o vídeo abaixo: