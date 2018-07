Com uma mistura de funções sociais do Facebook e do Foursquare, a GetGlue é uma rede social para compartilhar seus gostos no mundo do entretenimento. Nela, você pode gostar de filmes, músicas, programas de televisão, livros, acontecimentos, celebridades, bandas, publicações, entre outras coisas.

A rede funciona com o sistema de check-ins, similar ao utilizado por redes de geolocalização como o Foursquare. Mas, em vez de o usuário contar para os outros onde ele está, conta o que está ouvindo, assistindo ou lendo. A distribuição de badges (medalhas), como no Foursquare, também é mantida, mas na forma de adesivos, dados como prêmios a determinadas atitudes dentro da rede — como gostar de 50 filmes ou assistir determinadas séries recém-lançadas.

O usuário também pode escrever resenhas sobre cada tópico, sugeri-los a outros usuários e seguir perfil de usuários que possuam gostos similares.

Recentemente, a GetGlue fechou parceria com grandes produtoras, como HBO, AMC, Disney, Discovery e MSNBC. Essas empresas criam adesivos especiais para os usuários que assistem a seus programas e, em troca, conseguem um novo sistema para medir a popularidade de seus shows.

De acordo com seu CEO, Alex Iskold, a GetGlue teve oito milhões de check-ins durante o mês de agosto e já conta com mais de 600 mil usuários cadastrados — um número que viu um crescimento de 20 vezes em 2010. “A TV social como um mercado está se desenvolvendo rapidamente”, afirmou Iskold ao TechCrunch.

Os adesivos — como os da série Mad Man (foto), recém adquiridos pela rede — são dados quando o usuário faz o check-in em determinados programas. Algumas atrações trazem badges escondidos, que só são liberados caso a pessoa dê check-in com uma frase certa referente à atração.

Fotos: divulgação

Para se cadastrar na rede social de entretenimento, é só criar uma conta gratuita ou conectar o site ao seu perfil do Facebook. A GetGlue pode ser vinculada ao Facebook e ao Twitter.