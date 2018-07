Desenho criado por estudante de design de Hong Kong em homenagem a Steve Jobs se espalha pela web

HONG KONG – Uma homenagem de um estudante de design de Hong Kong ao fundador da Apple Steve Jobs virou hit na internet nesta quinta-feira, 6, com seu simbolismo minimalista e emocionante, e acabou rendendo uma oferta de emprego a seu autor e sendo usada em produtos de merchandising.

Jonathan Mak, estudante de 19 anos da Escola de Design da Universidade Politécnica de Hong Kong, teve a ideia de incorporar a silhueta de Steve Jobs na mordida da maçã do logo da Apple, simbolizando tanto a partida de Jobs quanto sua presença constante no coração da empresa.

O desenho se espalhou na rede, atraindo centenas de milhares de posts, além de aparecer em bonés e camisetas comercializadas no eBay. O logo chegou a ser usado como foto do perfil do ator Ashton Kutcher no Twitter.

“Foi um dia maluco para mim”, disse Mak à Reuters. “Estou animado e assustado ao mesmo tempo.” O estudante contou que recebeu uma oferta de emprego por causa do desenho. “Realmente estou sem palavras”, afirmou ele no Twitter.

O cofundador da Apple, que criou produtos revolucionários e mudou a maneira como o mundo aborda a comunicação pessoal e usa os computadores, morreu na quarta-feira, aos 56 anos.

Mak, que inicialmente criou o logo depois que Jobs deixou o comando da Apple em agosto, disse que o design não havia feito tanto sucesso até ser novamente divulgado na quinta-feira.

“Originalmente, eu ia colocar o logo preto modificado sob um fundo branco”, explicou Mak, que prestou homenagem a Jobs na loja da Apple em Hong Kong. ”Mas não pareceu melancólico o suficiente. Eu queria que fosse uma homenagem muito silenciosa. É a compreensão calada de que está faltando uma peça à Apple agora. Ele meio que sugere sua ausência.”

/ James Pomfret e Sisi Tang (REUTERS)

