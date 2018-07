Uma viagem ao espaço por US$ 150

Eles tinham uma idéia na cabeça e uma câmera de US$ 150. Munidos de um celular com GPS, uma caixa térmica e um balão meteorológico, estudantes do Massachusetts Institute of Technology conseguiram captar imagens até então restritas à quem dispusesse de milhares de dólares.

22/09/2009 | 15h13

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo