Entre as outras palavras que concorreram ao posto, e que fazem parte do novo léxico da língua inglesa, estão as já comuns “netbook” e “hashtag”. Só o Twitter ganhou toda uma seção a parte, que ainda inclui “Twittersphere”, “Tweetaholic”, “Twitterature” e “Twitterhea”. Obama também teve safra própria, com “Obamanomics”, “Obamarama”, “Obamacracy” e “Obamania”.

Confira a lista de palavras no blog da Oxford Press.