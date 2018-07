Representante local das ONU disse que conscientização pela internet foi ‘muito importante’

ENTEBBE, Uganda – A União Africana enviará 5 mil soldados para se unirem à caçada ao líder rebelde Joseph Kony em uma nova operação militar para acabar com o Exército de Resistência do Senhor (LRA) da selva da República Centro-Africana.

—-

A missão terá início no Sudão do Sul neste sábado e permanecerá ativa até que Kony seja preso, disseram oficiais das Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Africana em uma conferência de imprensa em Uganda.

“Precisamos parar o Kony com artilharia pesada”, disse Francisco Madeira, enviado especial da União Africana . “Estamos nessa missão para pará-lo.”

A caça a Kony, a princípio, contava com tropas de Uganda, que receberam reforço no ano passado quando o presidente americano Barack Obama enviou 100 soldados para ajudar o governo local na missão. Os militares dos EUA estão hoje espalhados entre Uganda, República Central Africana, Sudão do Sul e Congo.

O LRA é responsável pela morte de cerca de 2,6 mil civis em 2008, de acordo com a União Africana.

O anúncio desta sexta acontece no mesmo mês que o vídeo Kony 2012 alcançou o mundo pelo internet, em função da campanha da ONG Invisible Children a fim de tornar Kony “famoso” para que, por fim, políticos priorizassem a prisão do líder da LRA. O vídeo teve mais de 100 milhões de visualizações, mas recebeu críticas por sua simplificação exagerada sobre um conflito militar complexo.

+ Sobre Kony e a campanha do Invisible Children leia “Causa e consequências”

O foco da União Africana se encaixa com a posição dos militares de Uganda: a captura ou a morte de Kony significaria o fim definitivo do LRA, grupo expulso do território ugandense já em 2005.

Os oficiais não disseram na conferência de onde vinha o dinheiro para a missão, mas garantiu que ainda é um problema conseguir investimento para a campanha militar.

Madeira disse que a campanha deve “neutralizar Kony” e isolar o LRA. Estima-se que o grupo armado conte hoje com apenas 200 ou 300 soldados, corpo formado basicamente por crianças.

Abou Moussa, chefe do escritório da ONU na República Central Africana, disse que o crescente interesse internacional em Kony estimulou os esforços locais para eliminar o LRA.

“A conscientização tem sido útil, muito importante”, disse ele.

Kony é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Acredita-se estar escondido na República Central Africana.

/AP

—-

