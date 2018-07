Versões anteriores do Windows descumpriram promessa de oferecer opção de outros navegadores para o consumidor europeu

SÃO PAULO – As autoridades antitruste da União Europeia advertiram a Microsoft para não repetir o erro de negar aos consumidores a opção de navegadores em seu novo software Windows, em uma disputa que já custou à gigante de software mais de um bilhão de euros em multas em mais de uma década.

O chefe antitrust da UE Joaquim Almunia disse ontem, 24, que ele manifestou suas preocupações à Microsoft sobre o Windows 8, que deve ser lançado amanhã, 26.

“Eu transmiti precisamente as minhas preocupações, que espécie de apresentação deve ser evitada se eles não querem correr o risco de uma nova investigação”, disse Almunia em uma conferência de imprensa.

A advertência foi acompanhada de uma acusação formal de que a Microsoft descumpriu sua promessa de oferecer nas versões anteriores do Windows a opção de navegadores rivais aos consumidores europeus, o que pode resultar em uma pesada multa à produtora de software.

A maior companhia mundial de software prometeu três anos atrás que ofereceria opção de navegadores, como parte de um acordo para encerrar uma investigação antitruste da União Europeia e evitar punição em valor de até 10% de seu faturamento mundial.

Mas a Comissão Europeia, que serve como agência antitruste da União Europeia, afirmou que a Microsoft não cumpriu sua promessa, entre fevereiro do ano passado e julho deste ano.

Joaquin Almunia, comissário da Competição da União Europeia, disse que a Microsoft terá de enfrentar as consequências de seus atos.

“Se uma empresa aceita um compromisso, precisa fazer aquilo que prometeu ou enfrentará as consequências. As companhias não devem ceder à tentação de descumprir promessas ou mesmo negligenciar seus deveres”, disse Almunia.

A Microsoft poderia enfrentar uma multa significativa, porque esta é a segunda vez que se recusa a cumprir uma ordem da União Europeia.

A multa pode chegar a 7,4 bilhões de euros, ou 10% de seu faturamento no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2012 – mas o montante final deve ser menor, porque a violação teve duração relativamente curta.

A Microsoft, que foi multada em 1,6 bilhão de euros (US$ 2,1 bilhões) na década passada por violar as normas europeias, se desculpou. Tem quatro semanas para responder às acusações.

“Embora isso tenha sido resultado de um erro técnico, aceitamos a responsabilidade pelo acontecido e estamos reforçando nossos procedimentos internos para garantir que nada parecido volte a acontecer”, disse a empresa em um comunicado.

