A Comissão Europeia (CE) — braço executivo da União Europeia — deu nesta terça-feira, 12, o sinal verde para a França criar um sistema subsidiado de downloads legais de música, o que pode beneficiar jovens franceses entre 12 e 25 anos. Em um comunicado, a Comissão aponta que pretende “combater os downloads ilegais” com esta decisão e criar uma maior oferta de música, assim como baixar os preços para os consumidores.

Bruxelas salienta que este incentivo respeita as regras da União Europeia de ajudas estatais e que busca o “interesse geral”. A medida — diz a nota — “está bem construída” para atingir seu objetivo; tem uma duração e um alcance limitados e prevê proteções para minimizar possíveis distorções na concorrência.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O vice-presidente da Comissão e diretor de Concorrência, Joaquín Almunia, afirma no comunicado que será bem vinda qualquer iniciativa de um país que “planeje oferecer músicas online a um preço mais baixo para os consumidores e por meio de canais legais de distribuição”.

Ele, porém, disse que a Comissão velará para que as iniciativas sejam aplicadas de acordo com as normas de subsídios estatais da UE.

A Comissão recordou que em março a França notificou sua proposta de criar um “vale música” para jovens internautas entre 12 e 25 anos, para baixar músicas por meio de uma página especial.

O “vale música” inclui um crédito de 50 euros para comprar músicas na internet pela metade do preço. A outra metade seria paga pelo governo francês.

O projeto teria a duração de dois anos e cada usuário poderia usar apenas um “vale” por ano.

Segundo previsões das autoridades francesa, a expectativa é de vender aproximadamente um milhão de bilhetes por ano.

As normas da UE permitem o subsídio, caso ele tenha um “interesse geral” e não crie uma distorção excessiva na concorrência.

Bruxelas explicou que a medida responde à “preocupação com o crescente volume de músicas distribuídas pela internet, descumprindo as regras de direitos autorais, e pode criar um mercado de distribuição legal de música”.

O projeto, para a Comissão Europeia, tenta “criar o hábito entre os consumidores, quando ainda são jovens, de utilizar canais legais de distribuição de música na internet”.

A iniciativa requer que lojas online de música colaborem reduzindo o preço das canções, aumentando o duração das assinaturas ou fazendo uma contribuição para as ações publicitárias do “vale música”.

Segundo a Comissão, cada loja teria um limite de subsídio de 5 milhões de euros, para garantir que outras lojas menores também possam se beneficiar.

Assim, o projeto “contribuirá para preservar o pluralismo e a diversidade cultural da indústria musical online”, afirma a nota.

A Comissão conclui afirmando que os subsídios terão mais vantagens do que qualquer distorção na concorrência.

/ EFE