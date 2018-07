Hub concentra empresas criativas e startups. FOTO: Ligia Aguilhar Hub concentra empresas criativas e startups. FOTO: Ligia Aguilhar

WATERLOO – Google, IBM e Siemens estão em Waterloo, terra natal da Blackberry. Ao lado de Kirchner e Cambridge, a cidade forma o chamado “triângulo da tecnologia” no Canadá. O que atrai negócios para a região é a mão de obra formada pela Universidade de Waterloo, reconhecida pelo seu curso de ciência da computação. Mas a instituição também gera centenas de startups por ter criado um sistema no qual a pesquisa e tecnologia criada pelos alunos pertence a eles e não à universidade.

Foram três alunos de lá que criaram, por exemplo, o relógio inteligente Pebble, uma das campanhas mais bem-sucedidas da história do Kickstarter. Lá também é a sede do Kik, aplicativo de mensagens que compete com WhatsApp e Viber. O resultado é uma alta densidade de startups por metro quadrado. São 1 mil startups, que faturam juntas US$ 22 bilhões, em uma região onde as três cidades somam cerca de 500 mil habitantes – um quinto da população é formada por universitários.

Waterloo também tem fama de ter o ecossistema de startups mais conectado e unido do Canadá. O ponto de conexão é o hub de inovação Communitech, criado por executivos das principais empresas canadenses. O prédio é uma fábrica com mais de 100 anos adaptada para receber os escritórios da Communitech, Google e Desire 2 Learn, bem-sucedida startup canadense de e-learning

Na Communitech, grandes empresas como Canon e o banco TD mantém espaços próprios para estar ao lado da inovação. Projetos são desenvolvidos por estudantes da Universidade de Waterloo que fazem estágio na Communitech e, invariavelmente, acabam contratados por essas empresas. “Não se trata de mão de obra barata, mas da oferta ao topo da pirâmide do mercado”, diz Andrea Harding, gerente de projetos da Communitech.

A Hyperdrive, aceleradora da empresas que fica dentro da Communitech, auxilia muitas empresas da região a encontrar financiamento e seleciona negócios de todo o mundo para participar do seu programa em busca da troca de experiências que é tão importante para as empresas canadenses que já nascem pensando em atingir escala global.

“As grandes empresas enxergam as startups como parceiras em potencial porque elas sabem que não podem criar tudo sozinhas. Então criamos uma comunidade forte onde a troca de experiências e mentoria é feita de CEO para CEO”, diz John Baker, ex-aluno da Universidade de Waterloo, chairman da Communitech e fundador da Desire 2 Learn, que já levantou US$ 165 milhões em investimentos com sua plataforma de ensino na nuvem e possui escritório em diversos países, incluindo o Brasil.

* A repórter viajou a convite do governo canadense