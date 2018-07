Assunto do ano de 2009, o Twitter atingiu recentemente a marca de 10 bilhões de tweets. Mas como as pessoas usam o microblog? Buscando repsonder essa pergunta, a empresa BarracudaLab fez uma pesquisa (baixe o PDF aqui) em cerca de 19 milhões de perfis da rede social e chegaram a conclusão que poucos usam de forma intensa e muitos quase que não utilizam.

O estudo delimitou que um usuário ativo do Twitter é aquele que segue no mínimo dez pessoas, tem no mínimo dez followers e já escreveu pelo menos dez tweets. Por esse parâmetro, apenas 21% dos usuários podem ser considerados ativos.

Para especificar ainda mais: apenas 26% dos usuários têm mais de dez seguidores e mais da metade (51%) seguem menos de cinco pessoas. Em relação aos tweets, os números ficam ainda mais impressionantes. Quase três terços (73%) fizeram menos de dez posts, sendo que 34% do total de usuários nunca escreveram sequer uma mensagem.

A pesquisa também detectou uma enorme desaceleração no crescimento no número de perfis no Twitter. Em abril do ano passado, a rede cresceu mais de 20%. Já em dezembro último o site teve um salto de 0,34%, o que indica que o site pode estar chegando ao seu máximo.

Um tweet no fim do túnel

Mas nem tudo está perdido. A comparação entre os números de junho e dezembro de 2009 mostra que os donos de perfis no Twitter estão usando de forma cada vez mais intensa a rede. De 80%, diminuiu para 74% o número de pessoas que tinha menos de dez seguidores e quase a mesma relação vale para aqueles que escreveram menos de dez tweets (queda de 79% para 73%).