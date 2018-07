Empresa pública do país fará com que todas as conexões sejam gratuitas no dia 23 de janeiro em nome da ‘liberdade e democracia’

MONTEVIDÉU – A empresa estatal de comunicações do Uruguai anunciou nesta quinta-feira, 19, que promoverá um dia de acesso gratuito à internet a todos seus usuários acompanhando a onda de protestos globais contra o polêmico projeto de lei de combate à pirataria que tramita no Congresso dos Estados Unidos e motivou o “blecaute” de sites populares como o Wikipedia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Antel anunciou que “beneficiará todas as residências de clientes com serviço de dados fornecendo tráfego gratuito durante todo o dia 23 de janeiro”, e ponderou que “não pretende com esta medida tomar posição quanto aos conteúdos e alcance das leis de outros países, mas fortalecer o princípio de liberdade e democracia para o acesso à rede por todos seus clientes”.

Disse ainda que “ante um debate que é alheio a nós, mas pode afetar o acesso de nossos usuários a alguns sites, consideramos esta medida como uma compensação que podemos lhes dar como empresa de comunicação dos uruguaios”.

O projeto de lei antipirataria (conhecido como Sopa) autoriza o Departamento de Justiça americano perseguir e desconectar qualquer pessoa ou empresa por compartilhar na internet arquivos protegidos por copyright dentro e fora do país.

/ ASSOCIATED PRESS