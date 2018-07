Uruguai: um laptop por criança

Lembra da ação One Laptop Per Child? Criado pelo fundador do Medialab do Massachusetts Institute of Technology, Nicholas Negroponte, o projeto desenvolveu o Laptop XO, vendido a baixo custo (US$100) com o objetivo de melhorar o desempenho escolar de crianças pobres. No Brasil, o governo Lula chegou a declarar que compraria lotes dos computadores, mas a iniciativa acabou não decolando.

19/10/2009 | 17h35

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo