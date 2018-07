A empresa de investimentos Elevation Partners comprou 120 milhões de dólares em ações do Facebook de acionistas privados, o que dá um valor de 23 bilhões de dólares para toda a companhia, afirmou uma fonte próxima do assunto.

—-

Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A compra de ações representa a segunda rodada de investimentos no Facebook da Elevation por meio do mercado secundário, dando à empresa uma participação de 1,5% no maior site de relacionamento do mundo.

Com quase 500 milhões de usuários, o Facebook é classificado como um dos sites mais populares da Web, ao lado de gigantes da internet como o Google e Yahoo, com o mercado seguindo de perto seus passos na espera de uma oferta pública inicial de ações (IPO).

O Facebook gerou entre 700 milhões e 800 milhões de dólares em receitas em 2009, segundo afirmaram à Reuters duas fontes próximas do assunto no início deste mês.

Em abril, o Facebook proibiu seus empregados de venderem ações da empresa a investidores externos, exceto durante os períodos especificados. O Facebook não está atualmente em um período durante o qual os funcionários estão autorizados a venderem ações, disse uma outra fonte à Reuters.

A Elevation Partners, que tem entre seus sócios o vocalista do U2 Bono Vox, e o Facebook preferiram não comentar a notícia.

Entre as empresas com fatia no Facebook incluem-se a Digital Sky Technologies, Microsoft, o magnata de Hong Kong Li Ka-shing e as empresas de capital de risco Accel Partners, Greylock Partners e Meritech Capital Partners.

(REUTERS)