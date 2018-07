Um computador Apple-1 original, o primeiro modelo a ser montado na garagem por Steve Wozniak e vendido por Steve Jobs em 1976, será leiloado no dia 23 com uma estimativa de preço entre US$ 161,6 mil até US$ 242,4 mil (aproximadamente entre R$ 278,6 mil e R$ 417,9 mil).

A oferta de uma das duzentas unidades produzidas pela Apple e vendidas em julho de 1976 (ano de fundação da empresa) por US$ 666,66 (cerca de US$ 2.570, com o preço reajustado) é feita pela empresa de leilões Christie’s, conhecida por leilões de obras de arte.

O computador leiloado tem um conector para leitores de fita cassete, 8 kilobytes de memória RAM e entrada para teclado.