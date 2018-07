Os gastos de consumidores norte-americanos na internet cresceram 9 por cento, para 32,1 bilhões de dólares, no terceiro trimestre, informou o grupo de pesquisas comScore nesta segunda-feira, 1º. Foi o quarto trimestre seguido de crescimento na comparação com o mesmo período do ano anterior desde a crise econômica, afirmou a comScore.

Para o presidente do grupo de pesquisas, Gian Fulgoni, os dados são “um indicador relativamente positivo para a temporada de vendas de Natal”, mas o executivo alertou que a continuada alta no desemprego pode limitar os gastos do consumidor.

“Enquanto a economia não começar a criar empregos a uma taxa significativa, a falta de poder de gasto do consumidor continuará a afetar as vendas, com muitos consumidores indicando sua intenção de diminuir suas compras de Natal este ano”, disse Fulgoni em nota.

As categorias com o melhor desempenho no trimestre foram livros e revistas, excluindo downloads de formatos digitais, computadores e outro eletrônicos. As vendas online, que representam apenas uma pequena fração da receita do setor varejista, vem apresentando um maior crescimento que as vendas em lojas físicas desde a crise econômica.

No mês passado, a comScore previu que os gastos online durante a temporada de vendas de Natal deste ano deve crescer entre 7 e 9 por cento, caso o desemprego no país não piorar.

/ (REUTERS)