Crescimento foi puxado pelos aplicativos de mensagem, que tiveram alta de 203% em 2013

SÃO PAULO – Um estudo divulgado pela empresa de pesquisa Flurry Analytics nesta segunda-feira, 13, mostra que uso de aplicativos cresceu 115% em 2013, liderado pelos aplicativos de mensagem, como WhatsApp e Line, que tiveram uma alta ainda maior: 203%.

Desde o ano passado, os aplicativos de mensagem são destaque pelo seu impacto significativo no mercado, que já resultou na queda da receita das operadoras de telefonia com SMS.

O instituto de pesquisa Flurry destaca que o mais impressionante é a taxa de crescimento dos apps de mensagem, que triplica a cada ano e supera a de todas as outras categorias. O que, para o Flurry explica o alto valor de mercado desses aplicativos, como a oferta de US$ 3 bilhões do Facebook pelo Snapchat.

Depois dos aplicativos de mensagem, a categoria que mais cresceu foi a de plataformas de utilidade e produtividade, com 150% de alta. “Os tablets e smartphones se tornaram computadores pessoais e aplicativos de produtividade, como o Evernote e o Quip, ganharam sofisticação e adoção”, diz o relatório.

Na sequência aparecem aplicativos de música, mídia e entretenimento (78%), Estilo de vida e compras (77%), Jogos (66%), Esportes, saúde e fitness (49%), notícias e revistas (31%).