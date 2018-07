Crescimento do número de estrangeiros nos aplicativos já deu origem até a Tumblrs como o “Tinder na Copa” . FOTO: Reuters Crescimento do número de estrangeiros nos aplicativos já deu origem até a Tumblrs como o “Tinder na Copa” . FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Copa do Mundo no Brasil, a intensa presença de turistas estrangeiros e o clima de paquera afetaram não apenas bairros como a Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, mas também tiveram reflexos no mundo virtual. O aplicativo de paquera Tinder divulgou que desde o início dos jogos, o uso e o número de downloads no Brasil cresceu 50%, segundo reportagem do site Quartz.

“O usuário padrão do Tinder gasta mais de uma hora por dia no aplicativo, cerca de 77 minutos, e esse número cresceu mais de 50% no Brasil desde o início da Copa do Mundo”, afirmou a porta-voz do Tinder Rosette Pambakian.

O Tinder movimenta dez milhões de mensagens por dia e o Brasil é o terceiro em número de usuários na plataforma, atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. O movimento na plataforma durante o Mundial já deu origem até a Tumblrs como o Tinder na Copa, que reúne fotos de perfis de estrangeiros que apareceram no aplicativo.

Outro aplicativo de paquera que também sentiu os efeitos do mundial é o Grindr, que tem o público gay e bissexual como alvo. O número de vezes que os usuários abrem o aplicativo aumentou 31% nos últimos dias em comparação ao início do mês. O tempo gasto em cada acesso cresceu 26%.

Mensagens

Aplicativo de mensagens também estão sendo mais acessados durante a Copa do Mundo. O Viber divulgou ter registrado durante os primeiros dez dias do Mundial um aumento de mais de 40% no volume de mensagens trocadas entre seus usuários em todo o mundo. Durante as partidas, a troca de mensagens de texto aumenta em cerca de 1500% no mundo todo.

Por causa do grande número de estrangeiros no País, o Viber contabilizou uma alta de de 1000% nas chamadas realizadas a partir do Brasil para o exterior. “Uma grande parcela dos turistas que vieram para o nosso País estão usando o Viber para se comunicar com a família e amigos que vieram não vieram para o Brasil”, diz diz Luiz Felipe Barros, Country Manager do Viber no Brasil.

“O mais interessante é ver que houve um grande aumento no volume de mensagens enviadas por usuários estrangeiros que estão no país para usuários brasileiros. Isso mostra que eles também estão usando o Viber para conversar com as pessoas que eles conheceram aqui”, diz o executivo.