XANGAI – O sistema operacional Android, do Google, foi a plataforma de smartphones mais vendida na China no ano passado, aumentando sua participação no maior mercado de telefonia móvel do mundo em cerca de 35%, informou em relatório uma empresa chinesa de pesquisa do setor de tecnologia.

Ao final de 2011, o Android tinha 68,4% do mercado de sistemas operacionais para smartphones em número de aparelhos vendidos, alta frente aos 33,6% no fim do primeiro trimestre do ano passado, disse a Analysys International nesta segunda-feira, 9.

A maior dominância do Android na China acontece em detrimento da fabricante finlandesa Nokia, cujo sistema operacional Symbian viu sua participação de mercado cair em mais da metade, para 18,7%, no ano passado.

A Apple, cujos iPhones têm visto forte demanda em cidades chinesas mais ricas, teve crescimento modesto em 2011, com a fatia de mercado de seu sistema operacional iOS passando de 4,1% no primeiro trimestre para 5,7% ao fim do quarto trimestre.

A Apple disse que a China, que tem 988 milhões de assinantes de telefonia móvel, permanece como um importante mercado de crescimento para a empresa.

