Tecnologia NFC permite transações aproximando celular de terminal. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Há muito aguardada nos iPhones, a tecnologia de comunicação de campo próximo finalmente chegou ao mundo da Apple nos iPhones 6. Também chamada de NFC, ela é útil para muitas coisas: desde a comunicação para aparelhos domésticos (como o seu som de casa, que pode se conectar diretamente ao celular) ou aplicativos (em Androids, é possível carregar seu Bilhete Único com ajuda de um app). Entretanto, nenhum desses usos vai estar no iPhone 6 – pelo menos por enquanto.

A Apple divulgou nessa terça-feira, 16, que deve restringir o uso do NFC no iOS apenas ao Apple Pay, sua plataforma de pagamentos móveis lançada junto com os iPhone 6. De acordo com email enviado pela empresa ao site Cult of Mac, o uso do NFC será restrito ao sistema de pagamentos, e você não lerá nada a respeito sobre NFC no material de divulgação dos novos smartphones.

Apesar de polêmica, a decisão não surpreende pela tradicional ‘cultura fechada’ da Apple: um exemplo é o sensor de impressão digital Touch ID, que foi introduzido no iPhone 5S apenas para desbloqueio de tela e compras do iTunes.

Com o iOS 8, o Touch ID foi liberado para desenvolvedores, e agora ele poderá te rnovos usos. É bastante possível que o mesmo aconteça com o NFC no iPhone – o que, apesar de tudo é uma pena, porque os usuários do iPhone 6 vão ter de esperar mais para fazerem coisas que já poderiam fazer com seus aparelhos.