O Twitter tem sido já por algum tempo a menina dos olhos da mídia, dos teóricos de comunicação e principalmente de seus investidores. Mas contrariando o hype, os números mostram que os acessos ao microblog primeiro estagnaram e depois caíram nos EUA – em outubro, a queda foi de 8%.

Uma análise do blog Techcrunch aponta que o Twitter precisa se preocupar com esses números, já que eles podem espantar os cheques que ajudam o serviço a funcionar (até porque o microblog ainda não tem nenhum mecanismo de geração de receita).

O palpite da maioria dos analistas aponta para uma possibilidade bem provável: esses números não contam o uso do Twitter através de softwares de terceiros. A queda se refere somente aos acessos feitos diretamente pelo site.

Quando houver uma maneira precisa de medir o uso do Twitter via aplicativos no desktop, no browser ou mesmo usando clientes web, será possível dizer para onde esses 8% estão de fato indo. O uso pode ter inclusive crescido. Uma coisa, no entanto, é certa: o Twitter só começa a fazer sentido para o usuário se ele usar um aplicativo de terceiro, que facilite a experiência. Talvez o serviço não esteja diminuindo: vai ver mais gente descobriu isso.